Ряды "Согласия" покинул также Андрей Клементьев

После исключения из "Согласия" мэра Резекне Александра Барташевича, партию покинули более 100 членов из Латгале. Как сообщил в среду порталу Delfi Андрей Клементьев, он также решил покинуть ряды партии.

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"Я очень большой фанат "Согласия" и хотел выяснить, почему произошел этот бойкот. На собрании присутствовало много людей, и разговаривая с ними вчера вечером, я понял, что оснований для исключения Барташевича не было", - сказал Клементьев, добавив, что единственный способ, как он мог преумножить поддержку региона, это покинуть партию.

"Очень жаль, потому что я в партии с 2003 года, но нынешнее правление не понимаю", - сказал Клементьев, отметив, что к другим политическим силам на данный момент присоединяться не собирается.

Как сообщалось, партия "Согласие" приняла решение об исключении из своих рядов мэра Резекне Александра Барташевича. Его обвинили в дискредитации партии и нарушении устава.

Как пояснили в правлении, Бартачевич призывал к бойкоту конгресса партии в социальных сетях, давал ложную информацию о его ходе и о позиции партии по важным вопросам, сообщило агентство LETA.

После провала на выборах в Сейм на конгрессе "Согласия" 28 января были избраны три сопредседателя партии — депутат Европарламента Нил Ушаков, бывший депутат Сейма Регина Лочмеле и депутат Рижской думы Андрис Морозов.

Еще до конгресса мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш объявил о выходе из "Согласия" и создании региональной политической силы.