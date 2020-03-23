Ryanair организует два репатриационных рейса из Лондона и Берлина в Вильнюс

Оставшиеся в Лондоне и Берлине латвийцы смогут вернуться через Вильнюс самолетами Ryanair. Об этом сообщил у себя в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Янис Бекерис.

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С Ryanair достигнута договоренность о том, что латвийцы будут приняты на борт. Билеты можно приобрести в кассах авиаперевозчика. Вылет в Вильнюс будет 24 марта, а дальше из Вильнюса нужно будет добираться на машине организованной автоколонной.

Транзитом через Литву иностранцы смогут проехать до 23:59 25 марта, при этом ехать нужно без остановки, в группах и с обязательным экскортом.