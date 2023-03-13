С 1 апреля средняя зарплата медиков увеличится на 120 евро

С 1 апреля средняя зарплата медицинского персонала увеличится на 120 евро до налогообложения (брутто), сообщили агентству LETA в Латвийском профсоюзе работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ).

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Профсоюз достиг договоренности с Министерством здравоохранения о повышении средней заработной платы работникам здравоохранения, и соглашение закреплено в формате Национального трехстороннего совета по сотрудничеству.

Первоначально Минздрав предложил повышение на 3,7% для врачей, 6,2% для медсестер, акушерок, помощников врачей и 9,8% для младшего персонала (помощники медсестер, водители бригад Службы неотложной медицинской помощи). ЛПРЗСУ отклонил предложение как не соответствующее реальной ситуации.

Затем было достигнуто компромиссное соглашение, которое предусматривает повышение средней заработной платы медицинского персонала на 120 евро (брутто) с 1 апреля 2023 года. Таким образом, средняя заработная плата врачей увеличится на 6,1%, среднего персонала — на 10,1%, младшего персонала — на 16,1%. С другой стороны, средняя заработная плата работников отрасли, не являющихся медицинским персоналом (вспомогательного персонала) увеличится на 22,76 евро.

Кроме того, соглашение предусматривает, что в случае выделения отрасли дополнительных средств в текущем году будут возобновлены переговоры о повышении средней заработной платы врачей и вспомогательного персонала.