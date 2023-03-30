С 1 апреля въезд в Юрмалу снова становится платным. Что об этом нужно знать?

С 1 апреля за въезд в Юрмалу вновь придется платить. Такой режим будет в силе до окончания курортного сезона, то есть до 30 сентября. Пошлину за въезд нужно платить легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, квадроциклам и трициклам.

Самоуправление призывает покупать пропуск электронно — на сайте электронных услуг или через приложения Mobilly, Europark и банка Citadele. Сделать это можно и в автоматах на въезде в город, однако большинство из них принимает только безналичную оплату (картой, телефоном или часами). Наличными расплатиться получится только в нескольких автоматах в самой Юрмале: возле магазина Rimi в Лиелупе, у концертного зала Dzintari, на стоянке в Майори и возле станции в Дубулты.

Рассказываем подробно: