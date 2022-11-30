С 1 декабря в Латвии можно ездить только на зимней резине

В Латвии в период с 1 декабря по 1 марта автомобилисты в обязательном порядке должны использовать только зимние шины, напоминает Дирекция безопасности Дорожного движения (CSDD). Дорожная полиция будет штрафовать нарушителей.

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Хотя снег в Латвии лежит уже почти две недели, почти у каждой четвертой-пятой проверенной машины шины не соответствуют зимним правилам. 29 и 30 ноября полиция проводила проверки в окрестностях Ропажи, Балдоне, Спуньциемса и Юрмалы. Из 742 машин у 12 была летняя резина, у 28 глубина протектора была меньше 3 мм, у 57 — 3-4 мм, у 68 — 4-5 мм.

Согласно правилам Дорожного движения, с 1 декабря по 1 марта, каждому транспортному средству, общая масса которого не превышает 3,5 тонн, обязательно нужна замена зимних шин. Согласно действующим нормам, глубина протектора зимних шин должна быть не менее 4 миллиметров.

Следует также обратить внимание на возраст шин. Не желательно использовать шины, которые старше 5-6 лет: со временем стирается протектор, и резина теряет свои свойства. При этом одновременно нельзя использовать новые и старые шины. Автоэксперты советуют приобретать по возможности новые шины, не бывшие в употреблении.

Зимние шины обеспечивают более хорошее сцепление с дорогой и уменьшают скольжение, но не исключают их полностью. Поэтому в зимний период, когда на дорогах образуется гололед, водителям очень важно соблюдать скорость и дистанцию, соответствующую погоде, учитывая, что удлиняется путь торможения.

Основная проблема летней резины заключается в том, что ее состав уже при температуре +5…+7 градусов не работает должным образом. Это касается эластичности и "удержания дороги". Зимняя резина имеет другую консистенцию и сохраняет эластичность при более низких температурах.