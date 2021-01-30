С 1 февраля будет увеличено число рейсов на многих маршрутах Rīgas satiksme
Foto: LETA

C 1 февраля будет увеличено число рейсов на многих маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев, сообщает пресс-служба Рижской думы. Это сделано для того, чтобы пассажиры могли дистанцироваться в общественном транспорте.

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Наблюдения показывают, что общественный транспорт сильно заполнен на отдельных утренних и вечерних рейсах, поэтому в рабочие дни общее число рейсов общественного транспорта будет увеличено на 448 на 15 маршрутах общественного транспорта.

Изменения в графике движения по рабочим дням произойдут:

Для автобусов 2-го, 3-го, 15-го, 21-го, 24-го, 30-го, 31-го, 48-го, и 58-го маршрутов;

Для троллейбусов 4-го, 15-го, 17-го и 25го маршрутов;

Для трамваев 7-го маршрута.

О переполненном транспорте можно сообщать Rīgas satiksme по телефону 20361862 или писать на электронную почту info@rigassatiksme.lv. Можно также писать компании в социальных сетях, указав маршрут и время, чтобы при необходимости компания могла быстро отреагировать — направить транспорт большей вместимости или дополнительное транспортное средство.

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