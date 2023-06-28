С 1 июля будет повышено транспортное пособие людям с инвалидностью
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С 1 июля этого года пособие на компенсацию транспортных расходов для людей с инвалидностью, испытывающих трудности с передвижением, будет увеличено с нынешних 79,68 евро до 105 евро за полный шестимесячный период.

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"Я удовлетворена тем, что нам удалось увеличить транспортное пособие для людей с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Мобильность чрезвычайно важна для нормальной повседневной социальной жизни, чтобы добираться туда, куда человеку нужно. Это пособие является существенной дополнительной финансовой поддержкой и может быть использовано для покрытия расходов как на общественный, так и на частный транспорт", — заявила министр благосостояния Эвика Силиня.

Размер транспортного пособия не пересматривался с 2005 года. Его увеличение положительно отразится на 35 тысячах получателей.

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