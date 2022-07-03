С 1 июля коммерсанты в Риге обязаны обеспечивать сортировку отходов у магазинов и АЗС

Рижская дума напоминает, что с 1 июля коммерсанты обязаны обеспечивать прием сортированных отходов рядом с местами торговли площадью свыше 500 кв.м с прилегающими автостоянками, на автозаправках и автомойках самообслуживания.

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В таких местах должны быть предусмотрена возможность как минимум сдать легкую тару и стекло, сообщает Rus.LSM.

Это предусмотрено принятыми весной новыми нормами утилизации бытовых отходов в столице, которые расширяют возможности сортировки вторсырья. Ранее, в марте, управляющим домами было предписано в сотрудничестве с мусороуборочными предприятиями обеспечить сортировку легкой тары и стекла возле многоквартирных зданий, разместив соответствующие контейнеры.

Дума также указывает: вывоз сортированной упаковки и стеклотары из спецконтейнеров производится бесплатно, тогда как за вывоз обычных бытовых отходов приходится платить. Каждый заполненный крупный спецконтейнер (если в него не бросали что попало, а добросовестно, по правилам складывали отходы, для которых он предназначен) способен в 2022 году снизить домовые издержки на вывоз мусора на 35%.

Сортировка отходов позволила рижанам в 2021 году сэкономить на услугах утилизации мусора 9,5 млн евро — на 1,5 млн евро, чем годом ранее.