С 1 июля нельзя будет штрафовать за незаконное занятие проституцией

С 1 июля в Латвии начинает действовать новый закон об административной ответственности. Из-за разногласий политиков туда не были внесены пункты, связанные с ограничением проституции, и она фактически оказалась вне правового регулирования.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За нарушение правил ограничения проституции действуют штрафы от 350 до 700 евро для физических лиц и от 700 до 1400 для юридических. Проституцией не могут заниматься несовершеннолетние, сексуальные услуги можно оказывать только на дому (в собственном или съемном жилье при наличии договора), причем дом должен находиться не ближе 100 метров от учебных заведений и церквей. В жилом помещении, где оказываются сексуальные услуги, не должно быть несовершеннолетних, а другие жители квартиры или дома не должны возражать против того, чтобы жилое помещение использовалось подобным образом.

Кроме того, проституткам запрещено объединяться в группы, рекламировать свои услуги в интернете или прессе (кроме эротических изданий) и использовать посредников. Руководители мест развлечения и отдыха должны следить, чтобы на их территории не оказывались услуги сексуального характера.

В 2018 году к административной ответственности за нарушения в этой области были привлечены 53 человека, а в прошлом году — 67 физических лиц и одно юридическое лицо.

1 июля старый кодекс административных правонарушений теряет силу, а в новом законе не прописаны правила, регулирующую проституцию, потому что политики не смогли о них договориться.

Министерство внутренних дел готовило новые правила несколько лет. 25 февраля законопроект должен был передан на рассмотрение в Сейм, но правительство не смогло договориться по ряду важных пунктов — например, о том, кого должны штрафовать, проститутку или того, кто пользуется ее нелегальными услугами. Ситуацию коалиция обсудила в понедельник, и премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил остальным министрам подготовить свои предложения.

Пока не будет принят новый закон, применять штрафы за административные нарушения нельзя. Сферу продолжает регулировать только уголовный закон, запрещающий сутенерство, вовлечение в проституцию, сексуальное использование несовершеннолетних и отправка людей для занятия проституцией за границу.

Разработанный МВД и вызвавший разногласия законопроект предусматривал, что заниматься проституцией и пользоваться сексуальными услугами в дальнейшем нельзя будет лицам моложе 25 лет.

Законопроект также предусматривал, что лицам, которые занимаются проституцией, за счет бюджетных средств будут обеспечиваться услуги социальной реабилитации, чтобы содействовать их интеграции в общество и на рынок труда. В свою очередь люди, которые пользуются услугами проституток, были бы обязаны посещать программу коррекции поведения.

Что касается административной ответственности, то за занятие проституцией в возрасте до 25 лет применялось бы предупреждение или штраф в размере до 500 евро.

За использование сексуальных услуг, предоставляемых лицами от 18 лет до 25 лет, законопроект предусматривал штраф в размере от 200 до 1000 евро.

Штраф за занятия проституцией или использование сексуальных услуг в месте, где находится ребенок, составил бы от 200 до 1250 евро, за объединение в группу для занятий проституцией — от 250 до 1000 евро.

Для пользующихся услугами проституток людей, которые не стали посещать обязательную программу коррекции поведения, законопроект предусматривал штрафы в размере от 250 до 1000 евро.

Среди членов правительства законопроект вызвал споры.

Министр обороны Артис Пабрикс выразил в целом положительное отношение к законопроекту, указав, что "есть вещи, которые цивилизация не может ликвидировать", но в таком случае их нужно контролировать. Он выразил возражения против нормы, предусматривающей программу коррекции поведения для тех, кто пользуется услугами проституток.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс сказал, что программа коррекции будет предусмотрена не в законе, а в специальных правилах Кабинета министров, и не будет обязательна для всех, кто пользуется услугами проституток.

Министр финансов Янис Рейрс считает, что программа коррекции должна финансироваться не из средств государственного бюджета, а за счет тех, кто будет ее проходить.

Руководитель женского центра "Марта" Илута Лаце, которую привлекли в качестве консультанта, высказала мнение, что наказывать нужно не проституток, а сутенеров и тех, кто пользуется сексуальными услугами. Она назвала законопроект некачественным и противоречивым.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш согласился с мнением Лаце, напомнив, что в странах Северной Европы проституток не наказывают, а оказывают им помощь, а наказания предусмотрены для тех, кто торгует людьми и пользуется сексуальными услугами.

Он также добавил, что министры впервые обсуждают этот вопрос, поэтому единства мнений у них нет. "Нам неясно, легальна проституция или нелегальна. Нам нужна политическая дискуссия. В любом случае, я не могу себя ассоциировать с тем, что написано в этом законе", — заявил премьер.

В Латвии большинство лиц, занимающихся проституцией, сконцентрированы в Риге.

Несмотря на то, что с 1 июля не будет механизма наказания за нарушение правил, ограничивающих проституцию, сами ограничения сохранятся.

Полиция будет продолжать следить за местами, где ранее наблюдались подобные нарушения, чтобы оценить последствия отсутствия закона. Полиция также будет искать решения, чтобы максимально эффективно следить за порядком в городе, подчеркнул представитель полиции Рижского самоуправления Том Садовскис.

"Однако следует признать, что контроль над ограничениями, если в законе нет санкций, похож на попытку пробежать марафон со связанными ногами. Поэтому закон об ограничении проституции должен быть принят по возможности быстрее", — заявил Садовскис.