С 1 июля повышается транспортное пособие для людей с инвалидностью
Foto: PantherMedia/Scanpix

С 1 июля пособие для компенсации транспортных расходов людям с инвалидностью, испытывающим трудности с передвижением, увеличено более чем на 31%, сообщил представитель по связям с общественностью Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

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С нынешних 79,68 евро пособие за полный шестимесячный период повышено до 105 евро.

Размер транспортного пособия для людей с инвалидностью не пересматривался с 2005 года. Пособие обеспечивает финансовую поддержку для того, чтобы лица с тяжелыми нарушениями функций опорно-двигательного аппарата могли пользоваться не только общественным, но и личным транспортом.

В настоящее время такое пособие получают около 35 тыс. человек.

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