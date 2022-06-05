С 1 июня в Латвии открыт сезон охоты на самцов косули

В Латвии с 1 июня открыт сезон охоты на самцов косули, тогда как сезон охоты на самок косули и козлят начнется с 15 августа. Охота на косуль будет разрешена до 30 ноября. По данным Государственной лесной службы, в Латвии проживает 206 тысяч косуль.

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Согласно недавним изменениям в правилах, охота на косуль теперь в Латвии не ограничена. Но охотники должны учитывать, что Законом об охоте допускается охотиться на косуль только в зарегистрированных охотничьих угодьях площадью не менее 350 га.

Сезон охоты на самцов косули в этом году в Латвии начался 1 июня, а на самок косуль и козлят (до одного года) - с 15 августа. Продлится сезон охоты на косуль до 30 ноября.

Гослесслужба отмечает, что желательные пропорции охоты на косуль следующие: самцы - не более 35% от общего объема охоты, самки - 35-50%, козлята - 25-30%. По данным Гослесслужбы, в предыдущем сезоне охоты (2021/22) в Латвии было добыто 35 344 косули.

В течение этого сезона по-прежнему разрешено охотиться на косуль на площади менее 350 га, если пользователь прав на охоту заключил договор о сотрудничестве по организации охоты на прилегающих территориях охотничьих угодий и представил копию этого договора в Государственную лесную службу.

Служба напоминает, что с началом следующего охотничьего сезона, то есть с 1 апреля 2023 года, все охотничьи участки менее 350 га будут исключены из государственного лесного реестра - в этих охотничьих угодьях впредь будет разрешено охотиться только в соответствии с требованиями Правил охоты, кроме косуль и кабанов.