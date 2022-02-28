С 1 марта отменяют ограничения по заполняемости в общественном транспорте

Со вторника, 1 марта отменяются ограничения по заполняемости общественного транспорта, а также снимаются введенные ограничения на льготный проезд для несовершеннолетних лиц, которые не прошли полный курс вакцинации или не имеют сертификата о перенесенной болезни, сообщили в Министерстве сообщения.

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Одновременно в общественном транспорте, в такси и на рейсах пассажирских коммерческих перевозок на легковом автомобиле по-прежнему сохраняется требование использовать респиратор класса FFP2 или медицинскую маску. Это требование обязательно в том числе для всех работников общественного транспорта, которые контактируют с пассажирами, например, контролер, кондуктор, водитель, если его кабина полностью не отделена от салона.

В Минсообщения указывают, что выданные в школе тканевые маски могут использовать только дети школьного возраста - от 7 до 12 лет. В свою очередь, без масок и респираторов в общественном транспорте могут ехать дошкольники в возрасте до 7 лет, дети, осваивающие дошкольную образовательную программу, а также лица с видимыми нарушениями движений и психического развития.

Услуги по-прежнему будут оказывать в "красной зоне" - то есть для их получения не нужен ковид-сертфикат.

На автостанциях, которые обеспечивают продажу билетов на внутренние рейсы, а также в железнодорожных кассах на поездки внутри страны будут оказывать услуги без сертификатов. Обязательное требование на автостанциях и вокзалах - маски или респираторы.

Жителей призывают быть ответственными и соблюдать все установленные в стране меры эпидемиологической безопасности, а общественным транспортом пользоваться только в случае острой необходимости. Если это небольшое расстояние, то его советуют преодолевать пешком или на велосипеде, в свою очередь, билеты призывают покупать в интернете или рассчитываться платежными картами.