С 1 марта смогут снова работать парикмахеры, а также мастера маникюра и педикюра

С сегодняшнего дня разрешено предоставление услуг парикмахеров, подологов, мастеров маникюра и педикюра, свидетельствует решение правительства.

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Парикмахеры, мастера маникюра, педикюра и подологи смогут оказывать услуги с соблюдением строгих мер эпидемиологической безопасности, в том числе оказывающие их специалисты должны быть зарегистрированы в Инспекции здравоохранения.

Клиентам салонов красоты должно быть обеспечено бесконтактное измерение температуры, а при наличии у клиента симптомов респираторного заболевания мастер будет обязан отказать в обслуживании.

Мастера должны пользоваться одноразовыми перчатками и респираторами типа FFP-2 и FFP-3. Клиенты без масок для лица в помещения салонов допускаться не будут. Также правила предусматривают, что клиентам не должны предлагаться напитки, закуски и материалы для чтения.

Минимальная площадь на одного клиента в салонах красоты должна составлять 25 кв. м. В случаях, когда помещения салона меньше 25 кв. м, во время процедуры в помещении может находиться только один посетитель. Если площадь помещений салона больше, может быть оборудовано несколько рабочих мест, отгороженных друг от друга барьерами, если обеспечена дистанция 2 метра.

При оказании услуг между мастерами маникюра, педикюра и подологами по крайней мере на уровне лица должен быть установлен защитный барьер.

В салонах красоты должно быть назначено ответственное лицо, которое будет следить за соблюдением требований эпидемиологической безопасности. Перед входом в салон на видном месте должна быть размещена информация о требованиях безопасности, в том числе на русском и английском языках, а также дезинфицирующее средство для рук.

Обслуживание клиентов должно быть организовано только по предварительной записи с интервалом между оказанием услуг не менее 20 минут. После каждого клиента салон должен проветриваться как минимум 15 минут.

Соблюдение этих требований салонами красоты будут контролировать Инспекция здравоохранения, полиция и Центр защиты прав потребителей.

За нарушение требований может быть сделано замечание или применен штраф в размере до 5000 евро.