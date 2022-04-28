С 1 мая в Риге будет увеличено количество рейсов на ряде маршрутах общественного транспорта
Foto: LETA

Rīgas satiksme с 1 мая изменит количество рейсов на маршрутах общественного транспорта. Кроме того, на некоторых маршрутах будет изменено время отправления. Наиболее существенные изменения с увеличением количества рейсов по рабочим дням будут на 22-м, 51-м и 52-м автобусном маршрутах и 7-м трамвайном маршруте, а в выходные дни — на 22-м и 31-м автобусном маршруте и 7-м трамвайном маршруте.

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В целом будут внесены следующие изменения в расписания движения с 1 мая по выходным дням и со 2 мая по рабочим дням:

  • На автобусных маршрутах: № 1, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 30, 32, 36, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 51, 52, 54, 56 и 59 по рабочим дням и на автобусных маршрутах: № 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 25, 31, 32, 36, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 50, 54, 56 и 59 по выходным дням.
  • На троллейбусных маршрутах: № 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27 по рабочим дням и на троллейбусных маршрутах: № 3, 5, 9, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 27 по выходным дням.
  • На трамвайных маршрутах: № 1, 2, 5, 7, 10 и 11 по рабочим дням и трамвайных маршрутов № 1, 2, 5, 7, 10 и 11 по выходным дням.

Несмотря на то, что в определенные периоды на маршрутах общественного транспорта пассажиропоток кажется высоким, общее количество пассажиров в автобусах, троллейбусах и трамваях по-прежнему значительно ниже, чем в сентябре 2021 года, а запланированное количество рейсов корректируется с учетом пассажиропоток, сообщает Rīgas satiksme.

Работники Rīgas satiksme начали менять расписания на остановках, однако, из-за большого объема размещение новых расписаний может занять несколько дней, поэтому перед планируемой поездкой предлагаем пассажирам ознакомиться с расписанием движения на сайте компании: www.rigassatiksme.lv

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