С 1 ноября перед посещением медучреждений нужно будет сдавать экспресс-тест на Covid-19

С учетом эпидемиологической ситуации перед посещением медицинских учреждений все посетители в дальнейшем должны будут сдать экспресс-тест на Covid-19. Соответствующее предложение Минздрава сегодня одобрило правительство.

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Эта система будет действовать с 1 ноября до окончания чрезвычайной ситуации - 11 января 2022 года.

Как указывает Минздрав, высокая заболеваемость Covid-19 в ближайшее время затронет и лечебные учреждения, что может еще больше ограничить получение медицинских услуг. Министерство считает, что нужно как можно быстрее ввести дополнительные эпидемиологические меры безопасности в лечебных учреждениях и проверять всех посетителей на Covid-19.

Также планируется, что тест на Covid-19 будет выполняться во время вызовов бригадами Службы неотложной медицинской помощи, чтобы немедленно обеспечить необходимые меры безопасности в случае госпитализации.