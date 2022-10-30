С 1 ноября рижане могут подавать заявки на компенсацию использования электричества для отопления

Со вторника, 1 ноября, рижане могут подавать заявки на компенсацию использования электричества для отопления. Это можно сделать и в удаленном режиме, и очно. Продолжается и прием заявок на иные виды поддержки в отопительном сезоне.

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У семьи есть право на государственную поддержку в случае, если для отопления жилья используется электричество. Поддержка присуждается, если потребление электроэнергии превышает 500 киловатт-часов, включая НДС, но не превышает 2000 киловатт-часов в месяц, в объеме 50% от цены электроэнергии, превышающей 0,160 евро за киловатт-час без НДС, но не более чем 0,100 евро за киловатт-час без НДС.

Заявки на поддержку можно подать с 1 ноября в электронном виде на портале www.epakalpojumi.lv или лично в любом из пунктов обслуживания клиентов в микрорайонах Риги. На подачу заявления необходимо заранее записаться по телефону 80000800 (в рабочие дни с 8.00 до 18.00):

улица Бривибас 49/53;

улица Эдуарда Смилга, 46;

улица Даугавпилс 31;

улица Иерикю 43А;

улица Гобас 6А.

Также, чтобы услуга была доступна более широкому кругу горожан, заявки принимаются очно в помещениях SIA Rīgas namu pārvaldnieks в районе Саркандаугава на улице Тилта 11 k-1.

Заявку может подать владелец или совладелец жилья, управляющий или арендотор, но не чаще, чем раз в месяц.

Информация, необходимая для заявки:

Имя и фамилия;

персональный код;

контактная информация и номер счета кредитного учреждения или системы почтовых расчетов, на которые зачисляется помощь домохозяйствам;

дополнительно должен быть приложен документ, удостоверяющий право собственности или пользования жилищем, если соответствующих сведений нет в Земельной книге.

Также понадобятся документы, подтверждающие оплату (счет, платежное поручение), а также счет за электричество.

Заявителю нужно доказать, что жилье отапливается именно электричеством, а также то, что другие члены семьи не подали заявление на получение поддержки на указанное жилье.

В случае, если претендент на поддержку приходит очно, заранее заявление писать не нужно, оно оформляется на месте!

Решение о присуждении поддержки принимается в течение 30 дней с момента подачи заявления. В случае благоприятного решения поддержка будет перечислен на счет, указанный в заявлении.

Напоминаем, что в ноябре Рижское самоуправление продолжает принимать заявления на частичную компенсацию расходов на отопление для семей, использующих для отопления дрова, древесные гранулы или брикеты. Только в ноябре можно подать заявку на единовременную поддержку дровами без чека в размере 60 евро. Для семей, использующих для отопления газ или централизованное отопление, государственная поддержка будет применяться автоматически к полученным счетам и никуда обращаться не нужно. Подробно о видах поддержке — читайте здесь.

Актуальная информация о порядке предоставления поддержки доступна на портале www.riga.lv в разделе Atbalsts apkures sezonā, а также по бесплатному информационному телефону Рижского самоуправления 80000800 в рабочие дни с 8:00 до 18:00