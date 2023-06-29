С 1 ноября за въезд в Юрмалу придется платить 3 евро

С 1 ноября плата за въезд в Юрмалу на автомобиле составит 3 евро, и будет взиматься круглый год. Такое решение в четверг, 29 июня, приняли депутаты Юрмальской думы, сообщает агентство LETA.

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Правила, утвержденные депутатами, также предусматривают возможность покупки пропуска в Юрмалу на более длительный срок. Например, "проездной" на семь дней будет стоить 10 евро, на 30 дней — 31 евро, на целый год или 365 дней — 180 евро и так далее.

Скидки от 30% до 90% при приобретении таких "проездных" будут распространяться на работников компаний определенных отраслей, многодетные семьи лиц, обучающихся или обучающихся в Юрмале, работников бюджетного учреждения Юрмальского самоуправления и других.

Цель правил, утвержденных самоуправлением — снизить интенсивность движения транспортных средств на территории Юрмалы и способствовать использованию более экологически чистых видов транспорта.

Средства, полученные от уплаты сбора, зачисляются в основной бюджет городского самоуправления и направляются на создание благоприятной среды для развития туризма и курортного дела, охрану окружающей среды, охрану памятников культуры, а также обеспечение общественного порядка и безопасности, как указано в аннотации обязательных правил.

Информация о доходах от платы за въезд в город была заслушана на заседании Юрмальской думы. В прошлом году такая плата принесла городскому бюджету 2,9 млн евро, а также 1,5 млн евро в виде штрафов, уплаченных теми, кто решил не приобретать пропуск.

Сейчас плата за въезд в Юрмалу составляет 2 евро в период с 1 апреля по 30 сентября.