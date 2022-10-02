С 1 октября подорожали услуги в Первой Рижской больнице

С 1 октября в 1-й Рижской больнице повысились цены на услуги. При этом меры по экономии энергоресурсов не повлияют на медицинские услуги, предоставляемые больницей, а также на их доступность и качество.

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"Последние два года были непростыми для медицинских учреждений из-за пандемии COVID-19, а в этом году обострение геополитической ситуации под влиянием боевых действий в Украине вынуждает нас столкнуться с беспрецедентной ситуацией увеличения стоимости энергоресурсов. Тариф на тепло увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, электричество - на 50%, вода/канализация - на 21%, природный газ и услуги системы распределения - на 133%, размещение отходов - на 40%. Текущий рост цен на энергоресурсы указывает на дальнейшее возможное изменение тарифов", - сообщает пресс-служба больницы.

"1-я Рижская больница оказывает как платные, так и государственные медицинские услуги. В тариф на оплаченные государством услуги не включена компенсация увеличения стоимости. Предоставляемые больницей платные услуги пользуются спросом, потому что наши цены конкурентоспособны. Для поддержания доступности услуг и качества, больница вынуждена повысить цены на услуги за диагностику, лечение и реабилитацию.

Цены на некоторые услуги не будут увеличены. Это касается анестезиологии, центра боли, реабилитационных услуг, зубного протезирования и ортодонтии", - отмечает больница.

Чтобы максимально снизить затраты на электроэнергию, больница провела обследование всех помещений и работы по предотвращению возможных потерь тепла, а также по повышению энергоэффективности. Количество используемых светильников было уменьшено на 40%, также были отрегулированы уплотнители оконных рам.

В помещениях больницы будет обеспечена комфортная температура +20,5 С⁰, а в нерабочее время ее снизят до +16,5 С⁰.

1-я Рижская больница отмечает, что меры по экономии энергоресурсов не повлияют на доступность и качество предоставляемых медицинских услуг.