С 1 октября школы будут "на рельсах нового алгоритма тестирования" на Covid-19

Новый порядок сбора анализов на Covid-19 в школах облегчит работу и лабораторий, и учебных заведений, предполагает председатель правления Латвийской ассоциации руководителей образования и директор Сигулдской государственной гимназии Рудолфс Калванс.

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Из-за массового тестирования на Covid-19 в школах первые недели учебного года были тяжелыми для руководства и учителей образовательных учреждений. Усложнила ситуацию одна из четырех лабораторий, проводящих тестирование детей, признал Рудольфс Калванс.

Сейчас, по словам Калванса, алгоритм тестирования пересмотрен с учетом

предложений, поданных социальными партнерами, в том числе — Латвийской ассоциации руководителей образования. По его словам, в некоторых лабораториях уже началась апробация двухнедельного цикла тестирования школьников и ожидается, что с 1 октября переход на новый порядок будет завершен.

Как подчеркнул Калванс, новая процедура предусматривает тестирование одного класса как единой группы, что позволит оперативнее проводить повторное тестирование в случае, если какой-либо из взятых образцов окажется положительным.

"Этот алгоритм снимет огромную нагрузку не только с руководства школ, но и с лабораторий, и мы надеемся, что и коллеги из лаборатории MFD наконец поставят свой поезд на правильные рельсы," — сказал Калванс.

Как сообщалось, сегодня Кабинет министров обсудит изменение периодичности тестирования школьников, которое предусматривает, что тесты на Covid-19 в дальнейшем будут проводиться раз в две недели, а не каждую неделю.

В то же время, как указал Минздрав, если заболеваемость в стране значительно увеличится, периодичность тестирования в школах вновь может быть пересмотрена.