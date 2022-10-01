С 1 октября въезд в Юрмалу будет бесплатным

С субботы, 1 октября, снова начинается период бесплатного режима въезда в Юрмалу. Действующие правила предусматривают, что платный пропускной режим возобновится 1 апреля 2023 года.

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По данным пресс-службы Юрмальской городской администрации, в минувшем летнем сезоне количество въехавших автомобилей в город немного увеличилось. В целом за полугодие было приобретено 1,19 млн однодневных абонементов (в прошлом году — 1,18 млн).

Наибольшее количество въехавших в Юрмалу автомобилей было зафиксировано в выходные в середине августа, когда за один день город-курорт по платным пропускам посетили более 15 тысяч автомобилей.

Для въезда на автомобиле в зону особого режима Юрмалы специальные пропуска требуются с 1 апреля по 30 сентября. В этот период пропуск для автомобилистов на один день стоит 2 евро.

Плата за въезд в Юрмалу установлена ​​для уменьшения транзитного потока через город-курорт. Движение транспорта в Юрмале с каждым годом становится все более интенсивным. По данным статистики, с каждым годом увеличивается количество проданных однодневных абонементов.

Средства, полученные от оплаты проезда в Юрмалу, учитываются в основном бюджете города и используются для частичного покрытия расходов на туризм, инфраструктуру и для обеспечения порядка и безопасности.

В 2022 году доходы Юмалы от пропускного режима составили около 2,8 млн евро. Общий годовой доход города составляет около 93 млн евро. Таким образом, доход от пропусков составляет лишь небольшую часть общего бюджета города и города.

Плата за въезд на административную территорию Юрмалы действует с 1996 года.