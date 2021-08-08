С 1 сентября ликвидируются Стройуправа и Бюро архитектора Риги
Foto: LETA

С 1 сентября после ликвидации Строительного управления города Риги и агентства "Рижское городское бюро архитектора" функции этих учреждений перейдут к Департаменту городского развития Рижской думы.

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Департамент городского развития Рижской думы станет ведущим муниципальным учреждением в развитии и территориальном планировании города, которое будет контролировать и координировать процессы развития в Риге, обеспечивать законность процесса строительства. В том числе — выполнять функции городского строительного управления, обеспечивать сбалансированное развитие мобильности, контролировать качество архитектурного процесса и развитие качественной городской среды, контролировать размещение объектов в городском пространстве, городское озеленение, землепользование, обеспечивать охрану культурных и исторических ценностей и присвоение адресов.

"В результате реорганизации институцив было создано единое, скоординированное, ресурсосберегающее, эффективное, ориентированное на сотрудничество и сокращающее бюрократические процедуры учреждение", — уверен вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

С сентября деятельность Департамента будет организована по трем направлениям:

  • развитие (стратегическое управление, градостроительство, мобильность, управление проектами),
  • строительство (архитектурное и градостроительное проектирование, строительный контроль),
  • административное (геоматика, правовое сопровождение, административное сопровождение).

Руководить Департаментом городского Рижской думы продолжит Илзе Пурмале.

"Наша цель — предоставить клиентам понятные, удобные и доступные муниципальные услуги, укрепляя общение, ориентированное на клиента, а для партнеров по сотрудничеству — предсказуемые муниципальные действия и решения", — говорит Илзе Пурмале.

10 февраля 2021 года Рижская дума приняла решение о ликвидации Строительного управления и Архитектурного бюро и передаче функций Департаменту. Ранее был проведен функциональный анализ, консультации с профессиональными организациями, ассоциациями, представляющими жителей микрорайона, проведен опрос клиентов и сотрудников.

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