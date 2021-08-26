С 1 сентября увеличивается количество рейсов, возобновляются закрытые маршруты Rīgas satiksme

С 1 сентября муниципальное предприятие Rīgas satiksme увеличит общее количество рейсов общественного транспорта. Их станет больше на 1044 рейса. По выходным — на 782 рейса. Также будут возобновлены временно закрытые маршруты.

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Rīgas satiksme увеличивает интенсивность движения потому, что с возобновлением учебы традиционно увеличивается пассажиропоток.

По рабочим дня с 1 сентября будут возобновлены автобусные маршруты NN 4z, 35, 38, 59, а также трамвайные маршруты NN 3 и 9. По выходным дням общественный транспорт будет курсировать вновь по автобусным маршрутам NN 38, 57, 59 и троллейбусным маршрутам NN 11, 12, 13.

Поскольку будет увеличено количество рейсов, будут внесены изменения в графики движения многих автобусов, троллейбусов, трамваев — проверьте расписания перед 1 сентября!

А в связи с завершением пляжного сезона с 1 сентября 30-й автобус (Привокзальная площадь-Даугавгрива) будет курсировать только по рабочим дням. 29-й автобуса будет курсировать по маршруту Межциемс-Вецмилгравис (до конца лета еще доставляет пассажиров в Вецаки), а 58-й автобус — по маршруту "Бривибас гатве-Вецмилгавис" (в летний период также курсировал до Вецаки).

С 1 сентября возобновится движение и по маршрутам экспресс-автобусов NN 304 и 338.