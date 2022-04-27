С 1 сентября в Риге родителям придется доплачивать за питание детей в школах и детсадах

Рижская дума повысила стоимость обеда в школе до 2 евро, а "пакета" трехразового питания — завтрака, обеда и полдника — в детских садах до 4 евро в день. Бесплатно продолжат питаться только учащиеся 1-4-х классов, а также школьники и детсадовцы из малообеспеченных и нуждающихся семей. За питание всех остальных детей придется доплачивать родителям.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сколько будут платить родители?

Это решение связано с тем с ростом цен — предприятия, обеспечивающие питание в школьных и дошкольных учреждениях, неоднократно указывали, что не могут обеспечивать эту услугу по прежним расценкам (1,42 евро — школьный обед, 1,99 евро — трехразовое питание в детсадах, 2,21 евро — четырехразовое питание в детсадах) надлежащим образом.

Государство, которое вносило свою долю в софинансирование школьного питания, выделить дополнительные дотации отказалось.

Бесплатные обеды учащихся 1-4-х классов — это льгота общегосударственного уровня. Бесплатные обеды полагаются всем школьникам этого возраста во всех самоуправлениях страны. В связи с этим в Риге ученики 1-4-х классов продолжат и в следующем учебном году обедать в школах бесплатно. За обед одного школьника Рижское самоуправление будет платить 1,29 евро, государство — 0,71 евро.

Бесплатные обеды учащихся 5-9-х классов и 10-12-х классов — это социальная льгота, действующая именно в столице, и соответственно, полностью финансируемая из городского бюджета. Если сейчас родителям не приходится платить за школьное питание, то в дальнейшим им придется вносить половину стоимости обеда — 1 евро. Еще один евро обеспечит Рижское самоуправление.

Право на бесплатные обеды сохранится за учениками 5-9-х, а также 10-12-х классов из семей, имеющих статус нуждающихся и малообеспеченных согласно решению Рижской социальной службы или зарегистрированные в Регистре поддержки семей самоуправления.

Питание в детских садах Риги сейчас полностью бесплатное для родителей. Однако и это изменится после 1 сентября.

Рижское самоуправление будет погашать 2 евро за ежедневное трехразовое питание, а еще 2 евро придется вносить самим родителям.

Бесплатно смогут питаться только воспитанники из семей, имеющих статус нуждающихся и малообеспеченных согласно решению Рижской социальной службы или зарегистрированные в Регистре поддержки семей самоуправления.

Вопросы без ответов

На заседании Рижской думы депутат Вадим Фальков ("Согласие") задал вопрос о том, кто и каким образом будет взимать с родителей плату за обеды. Докладчик, глава Департамент образования, культуры и спорта Рижской думой Марис Крастиньш сказал, что этим будут заниматься сами предприятия, предоставляющие услуги питания учебным заведениям. Однако технические детали процесса администрирования пока неизвестны — сначала нужно принять концептуальное решение. Известно лишь, что расчеты будут безналичными.

По словам Крастиньша, взимать плату собираются по факту получения услуги, а не предварительно. Ответственность за взыскание с родителей денег за уже съеденные детьми обеды ляжет на предприятия, представляющие услуги питания школам и детсадам.

Неясно и то, каким образом будут "сортировать" детей на тех, чьи родители платят за обеды, и тех, кто в силу статуса нуждающихся и малообеспеченных, питается бесплатно. Фальков подчеркнул, что это важный психологический момент — дети из бедных семей не должны чувствовать себя униженными. По словам Крастиньша, такой порядок непременно продумают, однако не ответил однозначно утвердительно на предположение Фалькова, что для этого можно было бы использовать систему валидации школьного э-талона.

Бывший мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге") указал на то, что тяжелые времена ожидают не только семьи, которые имеют статус малообеспеченных или нуждающихся — но и просто людей с невысокими заработками, но не имеющих юридических прав на социальные льготы. Для таких семей с детьми бесплатное питание в школах и детсадах уже было большим подспорьем и стало бы еще большим осенью этого года, когда вырастут суммы коммунальных платежей.

Депутат Рижской думы Инна Дьери (Русский союз Латвии) поинтересовалась, станут ли школьные обеды вкуснее, поскольку дети жалуются на скудность меню. Марис Крастиньш сказал, что есть идея организовать обеды по принципу буфета — чтобы дети могли выбирать еду сами. Однако, отметил Крастиньш, при нынешних расценках не стоит удивляться тому, что обеды могут быть разной вариацией макарон.