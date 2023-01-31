С 1 января 2024 года самоуправления должны обеспечивать услуги вытрезвителей

В большинстве самоуправлений услуги вытрезвителей предоставляются, однако в восьми соответствующих заведений пока нет. До сих пор эти самоуправления пользовались инфраструктурой других муниципалитетов, так как редко нуждались в специально созданных для указанных целей помещениях, пишет Diena.

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Некоторые местные власти планируют продолжать эту практику с целью экономии средств, особенно там, где такие услуги требуются редко. Это же относится и к муниципальной полиции, потому что не везде она сформирована.

В целом в 2021 году из госбюджета на эти цели самоуправлениям было перечислено 300 000 евро: 15 евро на каждого помещенного в вытрезвитель. Однако фактические расходы оказались намного выше и достигли 860 637 евро.

До сих пор источником финансирования были средства на непредвиденные расходы, но Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) предлагает с 1 апреля 2024 года выводить их из акцизного налога на алкоголь (они составят 0,12%). Согласно информации VARAM, в прошлом году вытрезвителей не было в восьми самоуправлениях: в Вентспилсе и Вентспилсском крае, Кулдигском, Салдусском, Айзкраукльском, Ливанском, Вараклянском и Валкском краях.