С 1 января у каждого родителя будет право получать два месяца родительское пособие

Как минимум календарных два месяца каждый из родителей новорожденного сможет получать родительское пособие. Этот период выплаты пособия — непередаваемый: то есть, использовать такое право должен конкретный родитель, он не может его "пожертвовать" второму родителю.

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Такие правила предусматривают поправки к Закону "О страховании материнства и болезни", принятые в четверг, 15 ноября, в окончательном чтении.

Предполагается, что родитель может выбрать один из двух периодов получения пособия. Первый вариант: всего 19 оплаченных месяцев, из которых 15 можно использовать в период с рождения ребенка до достижения ребенком полутора лет. В этом случае непередаваемую часть пособия каждый из родителей может использовать до достижения ребенком восьми лет. Второй вариант — 13 оплаченных месяца, из которых девять месяцев могут могут быть использованы до достижения ребенком одного года, а непередаваемая часть может использоваться каждым родителем до достижения ребенком восемь лет.

Установлено, что непередаваемую часть родительского пособия можно будет использовать и в том период, когда второй родитель получает пособие по материнству. Таким образом оба родителя смогут быть при ребенке в самый ранний период младенчества.

Каждому родителю в двухмесячный период родительское пособие будет рассчитываться на основании средних выплат с зарплаты, и выплачиваться в объеме, соответствующему периоду выплаты.

Случаи, когда один родитель все же сможет использовать непередаваемую часть пособия второго родителя, оговорены. Это может произойти, если отцовство не признано или не установлено, второй родитель умер или же у него отняты или прерваны права опеки.

Условия возможности использовать непередаваемую часть родительского пособия относятся также к ситуациям, связанным с усыновлением, приемными семьями и так далее.

Поправки к закону вступят в силу 1 января 2023 года.

Pieņemtie grozījumi stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī.