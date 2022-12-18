С 1 января в Екабпилсе, Икшкиле и Марупском крае снизят тарифы на теплоэнергию

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) оценила и утвердила понижение тарифов на тепловую энергию для трех коммерсантов - SIA "Ikšķiles māja", SIA "Jēkabpils siltums" и SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi". Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года.

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"Устоявшийся подход к тарифообразованию определяет, что как только цены на топливо снижаются, торговцы обязаны включать это снижение стоимости в свои тарифы. Снижение цен на природный газ, наблюдавшееся в ноябре, положительно сказалось на рынке тарифов на теплоэнергию той части коммерсантов, у которых цена на природный газ меняется каждый месяц или договор заключен по фиксированной цене на короткий срок", — поясняет руководитель SPRK Алда Озола.

Тариф на теплоэнергию SIA "Ikšķile māja"

С 1 января следующего года тариф на тепловую энергию для жителей Икшкиле составит 228,45 евро/МВтч, что на 26,8% ниже действующего тарифа.

Снижение тарифа связано со снижением цены на природный газ на бирже. Предприятие SIA "Ikšķiles māja" второй раз в этом году снижает тариф, так как на рынке наблюдаются изменения цен на природный газ. Расходы на топливо, включенные в тариф продавца, составляют 92,6% общих затрат.

Пользователи продолжат получать государственную поддержку, поскольку размер тарифа превышает установленный в Латвии порог в 150 евро/МВтч. Соответственно, плата за теплоэнергию с господдержкой составит 116,85 евро/МВтч.

Тариф на теплоэнергию SIA "Jēkabpils siltums"

С 1 января 2023 года для жителей Екабпилса тариф на теплоэнергию составит 137,47 евро/МВтч, что на 19,5% ниже действующего. Тариф снизился благодаря снижению цен на природный газ и увеличение доходов от проданной электроэнергии, что позволяет снизить затраты, приходящиеся на тепловую энергию. Расходы продавца на топливо составляют 60,6% от общих затрат.

Пользователи продолжат получать часть государственной поддержки, принимая во внимание, что тариф превышает порог в 68 евро/МВтч. Соответственно, плата за отпущенную тепловую энергию с господдержкой составит 102,74 евро/МВтч.

Тариф на тепловую энергию SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi"

Тариф на тепловую энергию в Марупе, Скулте и Тирайне с 1 января следующего года составит 191,83 евро/МВтч, что на 38,7% ниже по сравнению с текущим тарифом.

Снижение тарифа связано со снижением цены на природный газ. Затраты продавца на топливо составляют94,2% от общих затрат. Пользователи продолжат получать господдержку, так как ставка выше, чем установленный по Латвии порог в 150 евро/МВтч. Соответственно, плата за теплоэнергию с господдержкой составит 113,18 евро/МВтч.

Все упомянутые продавцы имеют разрешение, выданное SPRK, которое продавец использует

при изменении цен на топливо, покупной теплоэнергии или проданной электроэнергии, остальные затраты остаются постоянными. Поэтому в течение года тариф может меняться несколько раз — как уменьшаться, так и повышаться - в зависимости от ситуации на рынке топлива.

При тарифах на тепловую энергию до 150 евро/МВтч государство компенсирует 50% тарифа, что превышает установленный порог — 68 евро/МВтч. С другой стороны, из той части,

превышает 150 евро/МВтч, государство компенсирует 90%.

По состоянию на 12 дкабря на рассмотрении в SPRK находилось 17 тарифных проектов теплоснабжения в Латвии.