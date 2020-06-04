С 10 июня можно будет устраивать мероприятия на 100 человек, на улице — на 300 человек

Начиная с 10 июня в одном помещении могут находиться до 100 человек, а на улице на одном мероприятии — до 300. Об этом на пресс-конференции сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

До этого числа будет действовать правило, запрещающие и в помещении, и на улице собираться в количестве более 25 человек.

Если количество заболевших не увеличится и частичное открытие границ не приведёт к новым вспышкам, в июле планируется разрешить уличные мероприятия до 1000 человек. Для мероприятиях в помещениях сохранится ограничение до 100 человек, за исключением помещений площадью более 1000 квадратных метров, где лимит — 500 человек.

Следующим шагом может быть разрешение мероприятий до 250 человек в помещении.

Как отметила министр, разрешение на мероприятия с большим количеством человеком не отменяет обязательную дезинфекцию рук и соблюдение дистанции. Она призывала на мероприятия ходить в маске.

Сейчас идёт дискуссия и о возможном смягчении ограничений для кафе и ресторанов. Скорее всего, в июне смягчат ограничения для наружных террас — за одним столом сможет сидеть больше человек, хотя дистанцию в два метра между столами соблюдать всё равно придётся. Внутри помещений, считает Винькеле, должно сохраниться правило, по которому на одного человека должно приходиться минимум четыре квадратных метра.

Кабинет министров в четверг, 4 июня, дискутировал о возможностях смягчить ограничения после 9 июня, когда закончится режим чрезвычайной ситуации.

Конкретные решения пока приняты не были, но на следующей неделе министры договорились принять решение о смягчении ограничений на собрания, разрешив собираться в помещении в количестве 100 человек, а на улице — 300.