С 10 июня Рижская социальная служба возобновляет очный прием клиентов по записи

С 10 июня Рижская социальная служба возобновляет очный прием клиентов, но только по предварительной записи по телефону. Звонить надо информатору ближайшего территориального центра Рижской социальной службы. номер телефона можно узнать на домашней странице Департамента благосостояния Рижской думы ld.riga.lv в разделе Rīgas Sociālais dienests/Rajona nodaļas, а также позвонив по бесплатному информационному телефону 80005055.

В помещения Рижской социальной службы клиентов будут пускать в порядке очереди, просьба приходить не раньше, чем за пять минут до времени записи. Также в настоящее время обязательным является требование приходить на прием в маске (или платке или шали, закрывающими рот и нос).

Клиентов призывают заблаговременно подготовить все необходимые документы, с собой надо иметь удостоверяющие личность документы (паспорт, eID-карту).

Документы по-прежнему можно подавать удаленно. Если для присуждения конкретного пособия нужно подавать документы о расходах, то эти документы вместе с заявлением на латышском языке, собственноручно подписанным подателем, можно оставить в ящике, который находится рядом с каждым из 14 мест приема клиентов Рижской социальной службы в Риге.

Также заявление, подписав его электронной подписью, можно подать по адресу электронной почты soc@riga.lv или используя э-услугу Iesniegums iestādei на портале www.latvija.lv. В заявлении нужно обязательно указать имя и фамилию, код личности, адрес, телефон, по возможности подробнее изложить проблему, которую следует решить. Дополнительно в заявлении надо указать номер счета, куда будет перечислено пособие в случае его присуждения. В случае необходимости к заявлению прилагают копии документов, подтверждающих перечисленные в заявлении обстоятельства. Напоминаем, что Рижская социальная служба принимает и рассматривает документы только на государственном языке.

Время приема жителей в Рижской социальной службе с 10 июня: понедельник с 9.00 до 17.00, вторник, среда и четверг — с 9.00 до 16.00, в пятницу — с 9.00 до 12.00.