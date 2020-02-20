С 10 марта рижане начнут перезаключать договора об обхозяйствовании бытовых отходов

В среду, 19 февраля, Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы заключил договора с предприятиями Clean R и Eco Baltia vide об обеспечении услуги по обхозяйствованию бытовых отходов на административной территории города Риги. Новая услуга будет обеспечена с 20 мая. Жители и юридические лица смогут заключать договора об обеспечении услуги по обхозяйствованию бытовых отходов с 10 марта этого года, сообщили в Рижской думе.

На домашней странице Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы mvd.riga.lv в разделе "Uzzini savu atkritumu apsaimniekošanas zonu!" жители и юридические лица смогут ввести свой адрес и узнать, какое предприятие будет оказывать им услугу по обхозяйствованию бытовых отходов.

Для удобства жителей создан и справочный центр: позвонив по телефону 67474700 — в понедельник с 8.30 до 18.00, во вторник, среду и четверг с 8.30 до 17.00 и в пятницу с 8.30 до 16.00, можно будет задать интересующие рижан вопросы.

Предприятие Clean R будет обеспечивать услугу по обхозяйствованию бытовых отходов на административной территории Центрального района и Латгальского предместья с тарифом 16,14 евро за один кубометр с налогом на добавленную стоимость, а также на административной территории Курземского района с тарифом 16,43 евро за кубометр. В свою очередь предприятие Eco Baltia vide эти услуги будет предоставлять на административной территории Видземского предместья и Зиемельского района по тарифу 16,53 евро за кубометр.

Услугу по обхозяйствованию бытовых отходов на административной территории Земгальского предместья будет обеспечивать объединение предприятий Lautus и Pilsētvides serviss, которые подтвердили, что заключат договор с самоуправлением в ближайшие дни.