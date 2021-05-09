С 10 по 15 мая на ул. Бруниниеку будут проводится работы по асфальтированию

C 10 по 15 мая на улице Бруниниеку будут проводиться работы по асфальтированию. По мере необходимости будет ограничиваться движение транспорта, за исключением оперативного, а жители смогут попасть к объектам по тротуарам. График проведения работ может меняться в зависимости от погодных условий, сообщает Департамент сообщения Рижской думы.

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В рамках проекта "Обновление дорожного покрытия на улице Бруниниеку, на участке от ул. Валмиерас до ул. Кр. Валдемара" с 10 по 15 мая планируется проведение наиболее важных работ по обновлению верхнего слоя дорожного покрытия. Как днем, так и ночью будет запрещено движение транспорта на участках, где ведутся работы, перед ними установят знак "Въезд запрещен". Также в ночное время нужно считаться с возможным превышением допустимого уровня шума.

10 мая с 9:00 до 24:00 движение транспорта по ул. Бруниниеку будет закрыто на участке от ул. Валмиерас до ул. Авоту.



11 мая с 9:00 до 24:00 — на участке от ул. Авоту до ул. А. Чака



12 мая с 9:00 до 24:00 — на участках от А. Чака до ул. Кр. Барона и от ул. Кр. Барона до ул. Тербатас.



В период с 23:00 13 мая до 5:30 14 мая движение транспорта по ул. Бруниниеку будет закрыто на участке от ул. Бривибас до ул. Кр. Валдемара.



13 мая 9:00 до 24:00 — на участке от ул. Валмиерас до ул. Авоту; будут установлены три "лежачих полицейских" в период с 23:00 14 мая до 5:30 15 мая на ул. Бруниниеку будет закрыто движение транспорта на участках от ул. Тербатас до ул. Бривибас и от ул. Бривибас до ул. Кр. Валдемара; будут обустроены приподнятые перекрестки.



В рамках проекта на ул. Бруниниеку планируется обновить верхний слой покрытия тротуара и проезжей части, создать двустороннюю велосипедную инфраструктуру, которая соединится с улицей Спорта, реконструированной в прошлом году; также будут установлены 80 новых велосипедных стоянок и 21 скамейка.

Призываем водителей быть внимательными, своевременно планировать маршруты и следить за изменениями в организации дорожного движения.

Работы на улице Бруниниеку выполняет ООО Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE.