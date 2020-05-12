С 12 мая в спортивных тренировках одновременно могут участвовать до 25 человек

С сегодняшнего дня в групповых спортивных тренировках в составе одной группы могут участвовать до 25 человек, считая тренера.

Работу смогут возобновить бассейны, фитнес-центры и спортивные залы.

При этом тренировки должны быть бесконтактными, а их участники обязаны соблюдать ряд ограничений, в том числе придерживаться дистанции два метра.

Время тренировки в закрытом помещении не может превышать три часа, а для тренировок на открытом воздухе лимит не установлен.

В спортивных тренировках не смогут участвовать дети младше семи лет.

Неорганизованные спортивные тренировки без присутствия сертифицированного тренера и соблюдения требований дистанцирования по-прежнему запрещены.