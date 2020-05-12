С 13 мая возобновляется обслуживание клиентов в Центрах приема посетителей Рижской думы на ул. Кунгу, 7/9, ул. Бривибас, 49/53, ул. Даугавпилс, 31, ул. Эдуарда Смильгиса, 46 и ул. Дзирциема, 28, сообщает пресс-служба Рижской думы.

По-прежнему сохранится возможность решать вопросы удаленно:

подписав заявление надежной электронной подписью и отправив по адресу э-почты riga@riga.lv, apc@riga.lv,

подать заявление в Рижскую думу через портал Latvija.lv, используя э-услугу "Заявление учреждению" ("Iesniegums iestādei") или подать заявление, используя интернет-банк или другие способы авторизации;

подать заявление в Рижскую думу, используя э-почту:

отправив заявление по почте по адресу: Рижская дума, Ратушная площадь, 1, LV-1539.

Для получения информации или консультаций просим использовать каналы дистанционного обслуживания клиентов:

бесплатный информационный телефон 80000800, который работает каждый день с 8.00 с 20.00;

адрес э-почты — apc@riga.lv.

Чтобы снизить риск распространения вируса и защитить клиентов и сотрудников Центра приема посетителей, на рабочие места будут отделены специальными защитными стеклами, сохраняется требование к соблюдение дистанции 2 метра. Также будут доступны дезинфицирующие средства и будет вестись мониторинг потока посетителей. Призываем клиентов быть ответственными и оценивать необходимость посещения Центра приема посетителей.