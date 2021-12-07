С 15 декабря можно работать очно, сделав прививку от Covid-19, если еще не выдан сертификат

С середины декабря очно смогут работать те жители, которые уже получили единственную инъекцию вакцины Janssen (Johnson & Johnson) или же обе дозы других производителей, но еще не дождались выдачи сертификата. Обычно сертификат выдается через 14 дней после получения последней дозы.Такие изменения утвердило правительство.

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До получения сертификата работник может трудиться очно, предъявляя сертификат тестирования, который выдан не более чем за 72 часа до начала работы, или же результат скрининга антигенных местов, организованный работодателем в последние 72 часа.

Предусматривается, что затраты, связанные с проведением теста, работник погашает из своих средств, если нет иной договоренности с работодателем.

Как уже сообщалось, Кабинет министров ранее предусмотрил, что жители, занятые в общественном секторе, начавшие до 15 ноября курс вакцинации, но еще не получившие сертификат Covid-19, могут продолжать исполнять трудовые обязанности удаленно или очно. Для таких жителей последний срок получения сертификата — 15 декабря.

Такие же условия отнгосятся и к работникам, занятым в частном секторе, которые трудятся очно, контактируют с клиентами, подвержены повышенному риску инфицирования или же обеспечивают непрерывность деятельности предприятия. Такие работники, от которых работодатель потребовал привиться, должны завершить курс вакцинации также до 15 декабря.