С 15 февраля на транзитное пересечение Латвии будут даны 12 часов

Кабинет министров принял решение, что лица, пересекающие Латвию транзитом, должны будут это сделать в течение 12 часов после регистрации в системе covidpass.lv, сообщает LETA.

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Учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в стране и распространение нового штамма "Covid-19", во время чрезвычайного положения важно сократить продолжительность пребывания на территории Латвии лиц, пересекающих границу с целью транзита, поясняет министерство.

Установлен и ряд исключений из этого правила. Работники предприятий, предоставляющих транспортные услуги, члены экипажа грузовых или технических рейсов будут иметь в запасе 72 часа. Исключение также распространяется на клиентов международных пассажирских перевозок, которые должны пересечь территорию Латвии в течение 48 часов, и на пассажиров самолетов, следующих транзитом через территорию Латвии, если они не покидают контролируемую зону аэропорта, где они могут находиться 24 часа.

Кроме того, исключение распространяется на членов экипажей судов и самолетов, а также на моряков, которым необходимо добраться до своего места работы на борту морского или воздушного судна или вернуться с него. Для них лимит не установлен.