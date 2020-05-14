С 15 мая все резиденты Латвии, Эстонии и Литвы смогут свободно перемещаться между этими странами

Без ограничений между странами Балтии смогут перемещаться граждане и неграждане этих государств, а также те, у кого есть право на проживание в одной из этих стран, сообщает Министерство иностранных дел.

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6 мая премьер-министры стран Балтии договорились с 15 мая отменить ограничения по перемещению между странами Балтии. Латвия, Эстония и Литва разработали меморандум о взаимопонимании, в котором оговаривается отмена ограничений на передвижение с помощью воздушного, железнодорожного, морского и автомобильного транспорта.

Ограничение на передвижение остается только для тех, кто в 14 дней посещал какие-то другие страны или кому предписана самоизоляция по другим причинам.

Три страны договорились обеспечить обмен данными, чтобы в любой из стран Балтии была доступна информация о гражданах, негражданах и иностранцах с видом на жительство, а также о тех, кто въехал в одну из этих стран из другой страны.

Тем, кто въезжает в одну из стран Балтии, нужно будет предоставлять информацию о том месте, где он собирается самоизолироваться.

В Латвии режим ЧС продлен до 9 июня, в Эстонии — до 18 мая, в Литве — до 31 мая. МИД подчеркивает, что во всех странах возможно продление ЧС.