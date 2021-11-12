С 15 ноября непривитые и непереболевшие депутаты Сейма и самоуправлений не смогут работать

С понедельника депутаты Сейма, у которых нет сертификата Covid-19, не смогут участвовать в пленарных заседаниях, а также в заседаниях комиссий парламента. Причем запрет налагается, в том числе, и на участие в удаленных заседаниях. С 15 ноября также приостанавливаются полномочия депутатов самоуправлений, которые не смогут предъявить сертификат Covid-19.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Парламент в окончательном чтении принял поправки к Закону "О временных дополнительных требованиях к работе депутатов Сейма и дум самоуправлений".

Сейм: без сертификата — нет зарплаты

Ограничения работы депутатов Сейма оказались жестче, чем предполагалось ранее. Если сначала предусматривалось запретить невакцинированным и непривитым парламентариям посещать очные заседания, то теперь они не смогут участвовать и в тех заседаниях, которые проходят в удаленном формате. Соответствующую поправку предложили депутаты четырех коалиционных партий — Attīstībai/Par!, "Нового Единства", Новой Консервативной партии и Национального объединения.

Депутаты должны показать сертификат Covid-19 парламентской Комиссии по мандатам, этике и заявлениям, если ранее не предоставили этот документ Администрации Сейма. На ближайшем заседании Сейма Комиссия по мандату, этике и заявлениям должна назвать депутатов, у которых нет сертификата и они не могут участвовать в заседаниях. Таким депутатам не будет выплачиваться зарплата и компенсации. Как только депутат предъявит сертификат — то сможет вновь заседать, а также получать зарплату и компенсации. Если сертификат будет предоставлен после 15 ноября, то и после этой даты Комиссия по мандатам, этике и заявлениям будет объявлять такую новость на ближайшем после ознакомления с документом парламентском заседании.

Единственной оправдывающей причиной, по которой у депутата Сейма может не быть сертификата — медотвод (заключение консилиума врачей о том, что прививку нужно отложить).

Самоуправления: полномочия переходят к "мягкому мандату"

Реализовывать полномочия депутата думы самоуправления с 15 ноября сможет только депутат, который до 15 ноября получил и предъявил избирательной комиссии самоуправлений сертификат Covid-19, подтверждающий вакцинацию или болезнь. Годится и метотвод — заключение консилиума врачей о том, что надо отложить вакцинацию.

Представители избирательной комиссии на ближайшем же заседании думы сообщать о том, у кого из депутатов нет сертификата.

Полномочия таких депутатов приостанавливаются решением конкретной думы. Как только такое решение принимается — председатель думы незамедлительно информирует об этом избирательную комиссию самоуправления.

Согласно Закону о выборах дум самоуправлений, на место отстраненного невакцинированного депутата в думу заходит следующий за чертой привитый или переболевший кандидат в депутаты — в этом случае он становится обладателем так называемого "мягкого мандата".

Если отстраненный депутатат все же получает сертификат Covid-19, то его полномочия возобновляются. А обладатель "мягкого мандата" уходит из думы.

В случае, если невакцинированным депутатом оказывается председатель или заместитель председателя думы, то он, привившись, возвращается к исполнению этих должностных обязанностей. Если, конечно, за время отстранения его не свергли с должности голосованием остальные депутаты.