С 15 ноября возобновится очная учеба в школах и вузах

В соответствии с прежними обещаниями правительства с 15 ноября возобновится очное обучение школьников и студентов, сообщила журналистам в понедельник после заседания коалиции министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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По ее словам, при возобновлении очной формы обучения учебные заведения должны будут соблюдать все те же меры безопасности, которые были установлены до локдауна, то есть дистанцирование, вентиляция помещений, соблюдение гигиенических требований, тестирование.

"В настоящее время мы обсуждаем расширение самотестирования. Пилотный проект самотестирования для младших школьников уже реализуется, а в конце ноября или начале декабря самотестирование может быть обеспечено абсолютно всем, включая вакцинированных учеников и учителей", — сказала министр.

Также планируется, что школьникам в ограниченном объеме могут вернуть образование по интересам.

Как сообщалось, с 1 ноября ученики 1-3-х классов возобновили очное обучение, а все остальные учащиеся общеобразовательных и профессиональных школ, а также студенты обучаются дистанционно.