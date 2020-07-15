С 16 июля начнут регистрировать всех путешественников, прибывших в Латвию

Чтобы ограничить распространение Covid-19, с 16 июля ведомства будут регистрировать всех путешественников, прибывших в Латвию международными рейсами, решило правительство. Об этом сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Изначально данные будут собираться в бумажном виде, но в течение нескольких недель будет разработано решение, чтобы прибывшие могли регистрироваться электронно. Требование регистрироваться будет распространяться и на тех, кто прибудет в Латвию на частных самолетах и яхтах.

Всех приезжих будут анкетировать и потом, в зависимости от того, из какой страны прибыл этот человек, данные будут переданы Центру по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ) и Государственной полиции. По истечении 14 дней данные путешественников будут удалены.

Министр сообщения Талис Линкайтс (НКП) указал, что изначально система электронной регистрации будет введена в аэропорту "Рига", а потом ее можно будет адаптировать для других сфер. Министр сказал, что аэропорт нуждается в дополнительных пограничниках, так как сейчас там не хватает персонала для полноценного анкетирования. Сейчас аэропорт собирает около 2000 анкет в день, а в будущем их число может достигнуть 5000.

Директор Госканцелярии Янис Цитсковскис указал, что бумажное анкетирование не решает проблемы граждан России и Беларуси, которые пересекают границу ЕС в Эстонии или Литве на частном автомобиле. Однако эту проблему может решить массовая регистрация всех приезжих.

Представитель Инспекции защиты данных на заседании указала, что обеспокоена соответствием этого предложения европейскому регулированию данных и нормам прав человека. На это премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) ответил, что инспекция должна охранять данные людей, а правительство — жизни.

Помимо прочего, правительство договорилось, что временные виды на жительство будут выдавать только гражданам стран с низкой заболеваемостью Covid-19.