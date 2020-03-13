С 16 марта в Риге будет закрыт клиентский центр Gaso на ул. Вагону

АО Gaso извещает, что из-за COVID-19 и объявленной в этой связи на территории Латвии чрезвычайной ситуации с 16 марта в Риге на неопределенный срок прекращает работу клиентский центр на ул. Вагону, 20.

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Как отмечают в АО Gaso, эти меры предприняты для того, чтобы снизить риски заболеваемостью коронавирусом среди клиентов и персонала предприятия.

Для того, чтобы получить информацию, просьба звонить GASO на платный телефон 155 или 67369938 (ежедневно с 08.00 до 18.00), также можно писать на мейл info@gaso.lv или общаться в Messenger (социальная сеть Facebook).

Кроме того, интересующую информацию можно найти и на домашней странице GASO.