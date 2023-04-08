С 17 апреля изменится маршрут 49-го автобуса; на маршруте появится новая остановка

С 17 апреля маршрут 49–го автобуса по направлению в Саркандаугаву будет продлен до новой остановки "Даудерсала" на перекрестке улиц Твайка и Слиежу, сообщили агентству LETA в Rīgas satiksme.

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По направлению в Кенгарагс 49-й автобус будет курсировать до улицы Вишкю.

Указанные изменения повысят безопасность маршрута 49-го автобуса, а также сократят дублирование маршрутов.

Кроме того, 17 апреля изменится название остановки "MAN TESS" на "Алдарис", таким образом, названия остановок, находящихся рядом в обоих направлениях движения, будут одинаковыми и дадут единое представление о расположении остановок.

Также будут внесены изменения в названия остановок 5-го трамвая, которые расположены недалеко от перекрестка улиц Твайка и Слиежу, у новой конечной остановки 49-го автобуса. Остановка 5-го трамвая "Улица Твайка" будет переименована в "Даудерсала".