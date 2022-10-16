С 17 октября в будние дни билеты на 38 поездов будут дешевле на 20%

С 17 октября 2022 года по 14 апреля 2023 года в рабочие дни билеты на 38 рейсов за одну поездку будет на 20% дешевле. Пассажирам предлагают выбирать поездки с более меньшим пассажиропотоком.

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Скидка в 20% будет действовать как в торговых кассах, так и в за билет, приобретенный на сайте Pasažieru vilciens и в мобильном приложении, а также в поезде у кондуктора. Особенно

выгодно покупать электронный билет в мобильном приложении Pasažieru vilciens или на сайте - предоставляется дополнительная скидка в 5 или 10%.

Скидка в 20% на билеты на одну поездку применяется на следующих направлениях:

 7 поездов по маршруту Рига-Скулте-Рига;

 8 поездов по маршруту Рига-Айзкраукле-Рига;

 10 поездов по маршруту Рига-Елгава-Рига;

 13 поездов по маршруту Рига-Тукумс-Рига.

В списках движения поездов в кассах и на информационных табло станций, рейсы на которые

действует скидка, отмечены зеленым знаком. На сайте Pasažieru vilciens и в мобильном приложении эти рейсы отмечены знаком скидки 20%. При покупке электронного билета цена маршрута будет указана уже со скидкой в 20%, а также с дополнительной применимой скидкой в 5% или 10% для покупки билета в электронном виде.

В случае, если пассажир купил билет со скидкой 20% и все же решил воспользоваться рейсом, на который скидка не применяется, доплату можно оплатить в кассе или в поезде у кондуктора. При этом надо учитывать, что за покупку билета в поезде у кондуктора при посадке на станции, где работает касса, придется доплатить 0,50 евро.