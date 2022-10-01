С 19 сентября границу Латвии с Россией и Беларусью легально пересекли 3657 россиян

С 19 сентября границу Латвии с Россией и Беларусью легально пересекли 3657 граждан России или лиц, подпадающих под исключительные категории, указанные в постановлении правительства, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной службе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С 19 сентября, когда вступили в силу ограничения на несущественные поездки, установленные решением правительства, поток граждан России сократился на 21%.

30 сентября внешнюю границу Латвии пересекли 280 граждан России.

За минувшие сутки во въезде в Латвию было отказано 19 гражданам России, а всего с 19 сентября — 136 гражданам России. Иностранцам отказывают во въезде как на основании решения Кабинета Министров, так и по иным обстоятельствам.

На "зеленой" границе с Россией не было случаев, когда лица пытались нелегально пересечь ее для въезда в Латвию.

Государственная пограничная охрана осуществляет усиленный иммиграционный контроль за иностранцами в течение всего пребывания лиц в Латвии и строго следит за тем, чтобы иностранцы в Латвии соблюдали сроки пребывания, указанные в визах, и уезжали в указанные сроки.

В связи с объявленной в России частичной мобилизацией на территории Алуксненского, Балвского и Лудзенского районов Латвии, а также в портах, аэропортах, аэродромах, погранпереходах и железных дорогах с 28 сентября введено чрезвычайное положение сроком на три месяца.

19 сентября вступили в силу введенные Кабинетом Министров ограничения на въезд в Латвию граждан России — обладателей краткосрочных шенгенских виз — в несущественных целях (туризм и отдых).