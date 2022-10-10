С 19 сентября Латвия запретила въезд 222 гражданам РФ

С тех пор, как 19 сентября в Латвии вступили в силу ограничения на несущественный въезд, поток россиян сократился на 28%. Всего за это время Латвия не пустила на свою территорию 222 гражданина Российской Федерации — а 5836 человек смогли пересечь границу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За прошедшие сутки границу Латвии пересекли 262 гражданина Латвии, это в среднем в четыре меньше чем число россиян, пересекающих эстонскую и литовскую границы — 1304 и 861 человек соответственно.

Среди 5836 россиян, которые въехали в Латвию через российскую и белорусскую границу, только 15% сделали это на основании выданной Латвией визы категории C или D. Еще у 40% есть латвийский вид на жительство, среди них — члены семьи латвийских подданных, студенты, трудоустроенные и те, кто въезжает по рабочим или гуманитарным причинам.

Почти половина въезжающих в Латвию делает это, используя визы, выданные другими странами — то есть Латвия не является их конечной точкой, а служит транзитным пунктом, чтобы отправится в другие страны ЕС.

Пограничная охрана осуществляет усиленный иммиграционный контроль иностранцев в течение всего пребывания лиц в Латвии, и строго следит за тем, чтобы сроки пребывания, указанные в визах, не нарушались.