С 1990 года в Латвии зарегистрирована 91 политическая партия

В Латвии за последние 30 лет, с момента восстановления независимости (4 мая 1990 года Верховный Совет Латвийской ССР принял "Декларацию о восстановлении государственной независимости Латвийской Республики"), зарегистрирована 91 политическая партия.

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Первыми зарегистрированными партиями являются Крестьянский союз Латвии (КСЛ) и Латвийская Зеленая партия (ЛЗП), основанные в 1990 году, сообщает "Lursoft".

До весны этого года партии работали вместе, но на внеочередном съезде ЛЗП решила выйти из Союза зеленых и крестьян и будет баллотироваться в 14-й Сейм в объединенном списке предпринимателя Улдиса Пиленса.

В настоящее время в Регистре политических партий числятся 69 партий, но 14 из них находятся в процессе ликвидации.