С 1995 года гражданство Латвии в порядке натурализации получили 147 168 человек

С 1995 года гражданство Латвии в порядке натурализации было предоставлено 147 168 лицам, а во вторник правительство примет решение о предоставлении гражданства еще 91 человеку, в том числе четырем несовершеннолетним.

Большую часть претендентов на гражданство составляют русские, среди них есть также украинцы, белорусы, литовцы, поляки и представители других национальностей.

22% претендентов имеют основное, 44% — среднее, 32% — высшее образование.

В прошлом году гражданство Латвии в порядке натурализации было предоставлено 808 лицам.