С 20 августа в двух районах Риги увеличилась плата за вывоз несортированных отходов

С 20 августа в двух районах Риги - Видземском предместье и Зиемельском районе - на 2,4% (на 0,52 евро за кубометр без НДС) повысится плата за вывоз несортированных отходов, сообщили агентству LETA в компании по управлению окружающей средой SIA ​Eco Baltia vide.

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С 20 августа плата за вывоз несортированных бытовых отходов в Зиемельском районе и Видземском предместье Риги составит 22,4 евро за кубометр без НДС, а с 21-процентной надбавкой НДС — 27,1 евро за кубометр. Стоимость вывоза мусора наиболее часто используемого в частных домах контейнера объемом 0,24 кубометра составит 6,51 евро вместо прежних 6,35 евро.

Плата за вывоз биоразлагаемых отходов в Зиемельском районе и Видземском предместье Риги теперь будет составлять 17,92 евро за кубометр без НДС, а с НДС - 21,68 евро за кубометр. Стоимость вывоза наиболее часто используемого в частных домах контейнера объемом 0,24 кубометра составит 5,20 евро вместо прежних 4,97 евро.

Янис Айзбалтс, председатель правления "Eco Baltia vide", утверждает, что, как и ряд других крупных и мелких компаний, на деятельность компании сильно повлияла инфляция.

"Большая часть услуг, которые мы предоставляем нашим клиентам, осуществляется через транспорт, поэтому первое, что мы почувствовали с 2021 года, — это рост цен на топливо", — говорит Айзбалтс.

Дополнительным эффектом является заработная плата, которую компания подстраивает под экономическую ситуацию в стране. Изначально компания пыталась компенсировать это за счет оптимизации различных процессов компании, изменения торговых точек и рынков других услуг, но небольшие изменения коснулись в итоге и платы за услуги. При этом Айзбалтс напоминает, что сортировка отходов — это возможность сократить расходы.

Рижская дума утвердила изменения в плате за управление отходами в Зиемельском районе и Видземском предместье исходя из повышения цен на оказание услуг в нескольких критически важных категориях, что напрямую влияет на прямые затраты на оказание услуг.

В то же время предприятие Eco Baltia vide продолжает работать над созданием сортировочной инфраструктуры, доступной каждому покупателю, чтобы можно было отделить упаковку, стеклотару, текстиль, электротехнику, аккумуляторы и другие виды отходов от общих отходов, управление которыми компания предоставляет бесплатно.

Прошлый год предприятие Eco Baltia vide завершило с оборотом в 49,32 млн евро, что на 44,3% больше, чем в 2021 году. Прибыль компании в 2022 году снизилась на 7,5% и составила 5,5 млн евро. Компания входит в группу предприятий по переработке и утилизации отходов Eco Baltia. AS "Eco Baltia" в прошлом году работало с оборотом в 210 млн евро, что на 75% больше, чем годом ранее, а прибыль компании снизилась на 9,5% — до 8,4 млн евро.

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Eco Baltia зарегистрировано в 2011 году, ее уставной капитал составляет 35 005 евро. Ведущими компаниями группы являются AS PET Baltija, SIA Eco Baltia vide, SIA Latvijas zaļais punkts, Nordic Plast, SIA Jumis (г. Сигулда), Tesil Fibers (Чехия) и Ecoservice (Литва).