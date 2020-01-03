С 2016 года число обитателей детских домов сократилось почти вполовину

Сейчас в государственных и муниципальных детских домах живет всего 705 детей, а в 2016 году их было 1 216. Об этом в интервью передаче "Утренняя панорама" на LTV рассказала министр благосостояния Рамона Петравича (KPV LV).

705 человек — это тоже слишком много, считает министр, и нужно сделать все, чтобы уменьшить это количество. Из всех живущих в учреждениях детей лишь половина "свободна" для усыновления — родители остальных не лишены родительских прав.

По словам министра, приоритет этой отрасли — превентивная работа с семьями, чтобы не было необходимости изымать детей и отправлять их в детдом. Кроме того, с июля прошлого года введено новое пособие для усыновителей.

Как сообщалось, до 2023 года Латвия должна успешно завершить проект деинституционализации, или обеспечения семейной среды детям, оставшимся без родительской опеки, детям с инвалидностью и лицам с психическими нарушениями.