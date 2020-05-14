С 2021 года все муниципальные детские сады должны обеспечивать обучение на латышском языке

Сейм в окончательном чтении принял поправки, согласно которым все муниципальные дошкольные образовательные учреждения обязаны обеспечивать программы обучения на латышском языке, сообщает LETA.

В то же время Сейм отклонил предложение депутата Игоря Пименова (Согласие) позволить детским садикам предоставлять обучение на языках нацменьшинств, если на это есть спрос.

Лидер Национального объединения Райвис Дзинстарс заявил, что благодаря этим поправкам больше не будет ситуации, когда в детском саду образование доступно только на русском языке.

Помимо прочего, впредь детские сады будут обязаны оказывать поддержку детям, изучающим латышский язык, особенно детям, для которых он не является родным.

Дошкольные образовательные учреждения должны ввести обучение на латышском языке до 2021 года.