С 2025 года вокруг Риги будут активно строить дороги

В этом году предприятие Latvijas Valsts ceļi начало работу над четырьмя новыми проектами развития государственных дорог. В свою очередь, проект Кекавской объездной дороги близится к стадии строительных работ. Летом этого года был уже подписан договор о реализации этого проекта по модели общественного и частного партнерства.

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"Уже в конце этого года планируется начать строительные работы на создающейся трассе Кекавской объездной дороге. Одновременно Latvijas Valsts ceļi работает еще над четырьмя столь же значимыми проектами, которые ознаменуют оживление амбициозной перспективы развития инфраструктуры государственной сети дорог. Сейчас для проектов разрабатываются минимальные строительные проекты и проводятся оценки влияния на окружающую среду. Если параллельно с проектированием и такой оценкой, будет своевременно найдено финансирование для строительных работ, тогда начиная с 2025 года, нам нужно рассчитывать на то, что в пригородах Риги будут вестись масштабные работы по строительству дорог в течение нескольких лет", — рассказал председатель правления Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис.

Foto: Pubicitātes foto: Latvijas Valsts ceļi

Начата разработка строительного проекта минимального состава и оценка влияния на окружающую среду перестройки Рижской окружной дороги (Балтэзерс-Саулкалне) в скоростную магистраль. Планируется, что перестройка объездной дороги начнется в 2025 году (1).

Начата также разработка строительного проекта минимального состава и оценки влияния на окружающую среду перестройки этапа Саласпилс-Бабите Рижской окружной дороги (A5) на участке длиной с 11,6-го километра (Кекавская объездная дорога) до 38,6-го километра (A10). Строительные работы планируется начать в 2026 году (2). Осуществляется общая разработка строительного проекта железнодорожного и автодорожного моста Rail Baltica (A4 и A5 — соединяющий путь), которую организует АО RB rail совместно с Latvijas Valsts ceļi. Построить мост планируется в период с 2023 по 2027 год.

Сейчас проводится закупка разработки строительного проекта минимального состава и оценка влияния на окружающую среду новой Рижской объездной дороги (А5) — Саласпилс-Бабите — на участке P85/Новый узел моста через Даугаву–Кекавская объездная дорога. Строительство планируется начать в 2028 году.

Также начата работа над возможной разработкой строительного проекта минимального состава и оценки влияния на окружающую среду перспективного автодорожного маршрута E67 участка Вангажи-Скулте. Первоначальное общественное обсуждение влияния на окружающую среду планируется на начало 2022 года. Больше о проекте можно узнать здесь.