С 3 июля - дополнительный набор на бесплатные курсы латышского языка в Риге

С понедельника, 3 июля, откроется дополнительный набор на бесплатные курсы латышского языка в Риге, сообщает Рижская дума.

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В этом году самоуправление уже обучает латышскому языку 600 жителей Риги. До ноября будет открыт набор на дополнительные курсы еще как минимум для 300 человек.

Бесплатное изучение латышского языка предусмотрено для тех, кто задекларировал место жительства в Риге, а также для граждан Украины, которые проживают в Риге. Записаться на курсы могут совершеннолетние жители столицы, за исключением школьников и безработных. Язык будет изучаться на уровнях A и B.

Информация о записи, в том числе контактные телефоны и адреса учебных заведений, будут доступны с 3 июля на сайте apkaimes.lv в разделе "Интеграция", в подразделе "Курсы латышского языка", а также на сайте riga.lv. Рижане смогут сами выбрать место обучения согласно предложенному списку. На курсы нужно записываться, связавшись с выбранным учебным заведением по электронной почте или по телефону.

Рижское самоуправление организует бесплатные курсы латышского языка с 2011 года, выделяя финансирование учебным заведениям. За это время курсы окончили более 14 500 рижан.